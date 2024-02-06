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Писатель-краевед Сергей Филь расскажет о тюменских раритетах

Общество, 08:14 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Писатель краевед, консультант Дворца "Пионер" Сергей Филь прочтет лекцию "Тюменские раритеты о биографиях их знаменитых владельцев" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 февраля.

Лектор расскажет о перипетиях судеб уникальных вещей и о стирании белых пятен их бытования. Гости узнают о невероятных событиях, связанных с произведениями изобразительного искусства и литературы, с документами, природными объектами Тюменского края, относящимися к российской и польской истории, представленных в его новой книге "Невероятные судьбы предметов".

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# краеведение , музей Словцова

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