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1 тыс. конфет тобольской мануфактуры шоколада приготовили для гостей "Дома полимеров"

Общество, 14:17 03 февраля 2024

vk.com/manufacturashocolada | Фото: vk.com/manufacturashocolada

1000 конфет от Мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске приготовили для гостей "Дома полимеров" в день открытия Года Менделеева 3 февраля. Заказ выполнен по просьбе компании "СИБУР", сообщает ЗапСибНефтехим.

"Проект тобольской предпринимательницы получил поддержку СИБУРа по программе развития малого и среднего бизнеса. Угощения будут раздавать посетителям "Дома полимеров" на ВДНХ. Сладости не просто подарок — они воплощение тобольской истории и науки. Конфеты посвящены 190-летию Дмитрия Ивановича Менделеева - великий химик очень любил княженику, использованную для начинки", - пояснили в компании.

Гости "Дома полимеров" СИБУРа насладятся вкусом уникальных конфет и узнают о том, как нефтехимия и полимеры играют важную роль в нашей повседневной жизни.

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# Дмитрий Менделеев , конфеты , полимеры , СИБУР

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