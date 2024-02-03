1 тыс. конфет тобольской мануфактуры шоколада приготовили для гостей "Дома полимеров"

| Фото: vk.com/manufacturashocolada | Фото: vk.com/manufacturashocolada

1000 конфет от Мануфактуры шоколада Дарьи Егоровой в Тобольске приготовили для гостей "Дома полимеров" в день открытия Года Менделеева 3 февраля. Заказ выполнен по просьбе компании "СИБУР", сообщает ЗапСибНефтехим.

"Проект тобольской предпринимательницы получил поддержку СИБУРа по программе развития малого и среднего бизнеса. Угощения будут раздавать посетителям "Дома полимеров" на ВДНХ. Сладости не просто подарок — они воплощение тобольской истории и науки. Конфеты посвящены 190-летию Дмитрия Ивановича Менделеева - великий химик очень любил княженику, использованную для начинки", - пояснили в компании.

Гости "Дома полимеров" СИБУРа насладятся вкусом уникальных конфет и узнают о том, как нефтехимия и полимеры играют важную роль в нашей повседневной жизни.