Тюменские подростки вновь смогут поработать в "Отрядах мэра"

Фото: t.me/kuharuk_ruslan Фото: t.me/kuharuk_ruslan

Около 50 специальностей для трудоустройств предложат тюменским подросткам летом 2024 года в "Отрядах мэра".

Стал известен график смен - они продлятся по 10 рабочих дней. Первая пройдет с 5 по 19 июня, вторая — с 8 по 19 июля, третья — с 5 по 16 августа. Онлайн-записи будут открыты 5 апреля, 3 мая и 21 июня соответственно, сообщает "Вслух.ру".

Трудовой день для подростков от 14 до 17 лет будет длиться три часа. Размер зарплаты варьируется от 5 тыс. 019,65 руб. до 6 тыс. 076,42 руб.

Для трудоустройства потребуется паспорт, медицинская справка формы 086-у, СНИЛС и ИНН, реквизиты лицевого счета, согласие родителей. Кроме того, необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, ее рекомендуем заказать заранее.

Дополнительная информация - на официальном сайте проекта и по тел. 51-79-51, 51-79-52, 69-19-86.

В 2024 году легендарный проект по трудоустройству несовершеннолетних "Отряды мэра" отметит 25-летний юбилей. За весь период трудовой опыт получили более 80 тысяч молодых тюменцев. Летом подростки снова смогут влиться в ряды "муравьев".