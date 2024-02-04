В тюменском центре Родник на занятиях с детьми используют водотерапию

Фото: Реабилитационный центр "Родник" Фото: Реабилитационный центр "Родник"

Новый метод – водотерапию – ввела в свою практику занятий с детьми психолог областного реабилитационного центра "Родник" Наталья Гордиевских.

"Вода позволяет ребенку расслабиться, снять напряжение. А еще это самый первый и любимый всеми объект для исследования. Взаимодействие с водой полезно не только для развития тактильных ощущений и мелкой моторики. Вода задействует различные рецепторы, успокаивает, дарит положительные эмоции", - рассказала психолог.

С помощью воды на занятиях можно стабилизировать эмоциональный фон ребенка, снять психоэмоциональное и физическое напряжение. А еще развить навыки общения, обогатить словарный запас и многое другое. Все это очень важно при работе с детьми, сообщает пресс-служба ОРЦ "Родник".