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Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку на Ямал

Общество, 19:21 04 февраля 2024

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" Дмитрий Ершов выиграл поездку на Ямал. Об этом сообщает телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально".

Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали в День туризма, который прошел на выставке Россия сегодня, 4 февраля.

Дмитрий Ершов с женой Ириной и двумя детьми прилетят в Салехард на День оленевода.

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