Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку на Ямал
Общество, 19:21 04 февраля 2024
Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"
Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" Дмитрий Ершов выиграл поездку на Ямал. Об этом сообщает телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально".
Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали в День туризма, который прошел на выставке Россия сегодня, 4 февраля.
Дмитрий Ершов с женой Ириной и двумя детьми прилетят в Салехард на День оленевода.