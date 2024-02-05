Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" выиграл поездку на Ямал

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально" Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" Дмитрий Ершов выиграл поездку на Ямал. Об этом сообщает телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально".

Счастливыми обладателями сертификата на поездку жители Москвы стали в День туризма, который прошел на выставке Россия сегодня, 4 февраля.

Дмитрий Ершов с женой Ириной и двумя детьми прилетят в Салехард на День оленевода.