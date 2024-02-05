Прокуратура Тюменской области проведет день приема предпринимателей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Всероссийский день приема предпринимателей состоится в прокуратуре Тюменской области 6 февраля. В Тюмени встреча пройдет в прокуратуре, расположенной по ул. 50 лет Октября, 31, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение можно подать с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут. В этот день прием предпринимателей также будет проходить в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте регионального ведомства.

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам.

По результатам рассмотрения обращений будут приняты меры по пресечению незаконных действий соответствующих органов.