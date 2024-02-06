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Мобильным приложением "Телемед-72" пользуются 475 тысяч жителей Тюменской области

Общество, 12:36 06 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мобильным приложением "Телемед-72" пользуются 475 тыс. жителей Тюменской области. Значительный прирост пользователей произошел за прошедший год, стартовав с цифры в 280 тыс., сообщает региональный департамент информатизации.

В приложении доработан функционал. Так, внедрена автоматическая проверка актуальности используемой версии приложения, устранены ошибки записи на приём граждан, недавно достигших 18-летия. Кроме того, доделан механизм переадресации Push-уведомлений и исправлено некорректное отображение архивных записей.

Видеоинструкция по использованию "Телемед-72" здесь.

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# департамент информатизации Тюменской области , запись к врачу

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