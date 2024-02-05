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С вопросами об уборке снега тюменцы могут обратиться на портал "Тюмень – наш дом"

Общество, 13:20 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут сообщить о некачественной уборке снега с различных территорий, с крыш и козырьков зданий, о складировании его в неподходящих местах и несвоевременном вывозе на портал "Тюмень – наш дом". Написать об этих проблемах можно в категориях: "Неубранная дворовая территория"; "Текущее содержание дорог и ремонт"; "Парки и скверы"; "Складирование снега"; "Сосульки на крыше", сообщает пресс-служба городской администрации.

Управляющие компании, ТСЖ и ТСН активно наводят порядок на придомовых территориях. В первую очередь дворники и их помощники вручную расчищают входные группы, самые проходные тротуары, подходы и подъезды к контейнерным площадкам. Далее для финального, чистового результата привлекается техника.

Собранный во дворах снег должен быть сложен в согласованной с управой зоне, огорожен сигнальной лентой и снабжён информацией о производителе уборочных работ. Снежные кучи должны быть вывезены в течение 7 – 14 дней после снегопада. Все зависит от интенсивности снегопада.

Другой алгоритм используется при уборке на улично-дорожной сети. Сначала техника и рабочие сдвигают снег к обочинам, а после лаповые погрузчики и специальные машины сгребают и собирают его в самосвалы для вывоза.

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# уборка снега

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