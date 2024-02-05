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Крупнейшие предприятия Тюменской области перечислили в госбюджет 578 млрд рублей налогов

Экономика, 14:15 05 февраля 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

578 млрд рублей налогов перечислили в госбюджет крупнейшие предприятия Тюменской области за 2023 год. При этом, отчисления в консолидированный бюджет региона увеличились до 172 млрд рублей, что на 22 % больше, чем в 2022 году.

Такие данные приведены на заседании общественного совета при УФНС России по Тюменской области. Члена совета обсудили и специальные налоговые режимы. Так, налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах и в бытовых услугах продлены до 1 января 2025 года.

До 31 декабря 2028 года включительно для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, по объекту "доходы" действует ставка 4 %, а на "доходы, уменьшенные на величину расходов" – 5 %.

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# налоги , УФНС России по Тюменской области

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