В Тюменской области участниками "Школы мирной жизни" станут более 50 семей – участников СВО

| Фото: vk.com/cftyumen | Фото: vk.com/cftyumen

Проект "Школа мирной жизни" для семей - участников СВО реализует Благотворительный фонд развития города Тюмени на грант губернатора Тюменской области. Более 50 семей получат поддержку юристов, психотерапевтов, военных психологов.

Руководитель грантового отдела БФРГТ Светлана Дремлюга рассказала, что участниками проекта станут женщины, потерявшие сыновей, мужей на СВО, и те, кто сейчас живет с мужьями, которые вернулись домой другими людьми. Также они готовы оказать поддержку матерям, которые продолжают поиски потерявшихся на СВО сыновей.

"Мы поняли, что эти семьи хотят объединяться. И один из принципов работы нашего фонда – когда люди объединяются, их силы не складываются, а умножаются. И голос одного не слышен. Нужно лоббировать их интересы. Никакая госструктура силу маминой любви преодолеть не может. Они найдут своего ребенка хоть где. Но не все знают, как это сделать. Мы хотим им в этом помочь более продуктивно", - пояснила Светлана Дремлюга.

Общение с участниками проекта будет идти в основном в режиме онлайн. На связи со слушателями постоянно будут находиться психолог, имеющая опыт работы с участниками военных действий, Екатерина Сундырина, военный психолог Лариса Ионина и юрист Наталья Соломатина.

Матери погибших за время СВО сыновей держатся мужественно, хотя их душевные раны еще кровоточат, отметили авторы проекта,

"Главный вопрос, который задавали женщины во время наших встреч, когда это все закончится. На него мы не можем ответить", - добавила исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Информационные встречи уже прошли с жительницами Тобольского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов. В феврале команда БФРГТ посетит Ишим и Голышманово. Затем слушательницам, исходя из их запросов, презентуют образовательную программу. Четыре темы для онлайн-курса определены.

"Нам важно этих женщин вдохновлять, и чтобы они друг друга поддерживали. Помимо онлайн-общения, проведем мастер-классы, затем пройдут встречи с психологами. Предусмотрены индивидуальные консультации. Также расскажем о мерах поддержки", - уточнила руководитель грантового отдела БФРГТ.

Школу мирной жизни Благотворительный фонд развития города Тюмени реализует в партнёрстве с местным штабом КСВО в Тюменской области и Краснодонском городском округе ЛНР.

Итогом реализации проекта станет тиражирование технологий и сборник ответов на вопросы, наиболее часто задаваемые семьями участников СВО.

Анна Павлова