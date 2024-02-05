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В Тюменской области сформирована крепкая база для реабилитации бойцов

Общество, 13:53 05 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Крепкая база для оказания медпомощи бойцам и их реабилитации сформирована в регионах УФО и, в частности, в Тюменской области.

Об этом сообщила депутат Госдумы Жанна Рябцева во время встречи с вице-губернатором региона Ольгой Кузнечевских и председателем комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководителем регисполкома "Единой России" Ольгой Швецовой 5 февраля.

Цель рабочей поездки депутата — изучить опыт взаимодействия правительства Тюменской области с Минобороны России, медицинских и общественных организаций по оказанию помощи военнослужащим, получившим боевые травмы и ранения.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Как пишет информационный центр областного правительства, также сегодня Жанна Рябцева ознакомится с работой госпиталя для ветеранов войн, реабилитационного центра "Градостроитель" и пообщается с участниками спецоперации, которые восстанавливаются в тюменских учреждениях и госпиталях Министерства обороны РФ. В течение дня запланированы встречи с представителями органов власти региона, руководством тюменского регионального отделения "Единой России".

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# Госдума РФ , Ольга Кузнечевских , Ольга Швецова , спецоперация

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