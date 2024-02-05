Тюменские предприятия производят предметы и технику для СВО по заказу фонда "Путевка в жизнь"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Тюменские предприятия производят предметы и технику для СВО по заказу фонда "Путевка в жизнь". Благотворительная организация сотрудничает с войсковыми частями. Туда отправляют адресные посылки тюменским бойцам и различное оборудование.

По словам президента благотворительного фонда "Путевка в жизнь" Олега Мисько, за два года промышленники разработали уникальные вещи. Это и невидимые для тепловизоров плащ-палатки, сети, ампульницы с обезболивающим, мягкие носилки, спасшие много жизней, и печи для полевых условий. По документации тюменских инженеров такие теперь производят и в других регионах.

"Мы когда заказываем что-то из предметов, на предприятиях делают проект с техническими характеристиками. Сейчас ими пользуются многие. Таблички, носилки, печки, повязки и другое", - пояснил глава фонда.

Он привел пример с печами, которые в начале были обычными типовыми буржуйками - очень тяжелыми и не приспособленными для военно-полевого быта.

"Наш конструктор разработал под все запросы военных ту модель печи, которая им необходима. Учтено все – она легче, выше теплоотдача за счет наварки специальных ребер, у нее съемная труба дымовая, есть ручки. Плюс сделали разные модификации и размеры для палаток и землянок", - уточнил Олег Мисько.

Аналогичная ситуация была с носилками. За счет инженерной мысли они стали мягкими и более приспособленными для эвакуации раненных.

Со временем меняются и сами заказы от земляков, участвующих в специальной военной операции.

"Первые заказы от бойцов были на ленты, определяющие своих и чужих, одежду. Потом начали поступать заявки на носилки, сети. Больше стало заявок по высокотехнологичным вещам: тепловизоры, дроны, защитные сети, согревающие плащ-палатки. Мы начали делать уникальные – с защитой от тепловизионной техники. Попечители или я сам покупаем нужный для этого материал. На одном из заводов делают "кошки" - крючки из металла для наших инженерно-саперных войск. Когда они видят какие-то растяжки или заложенные мины, кидают эти крючки на длинных веревках, и происходит безопасный взрыв", - отметил предприниматель.

При поддержке фонда, IT-специалисты разработали и собрали первый дрон-камикадзе "Муравей". Он способен перенести на дальнее расстояние груз весом до 5 кг. Первая партия будет 40 БПЛА.

На другом предприятии делают две полевых бани. В годы Великой Отечественной войны делали такие же только для составов поездов, их собирали в Тюмени. Теперь они будут более мобильными, на шасси большегрузов.

"Сотрудничаем с более чем 25 производителями. Это не только заводы и предприятия, ателье, предприниматели. Постоянных попечителей около 16. На самом деле еще очень много есть тех, кто могут помогать. Мы рады соучастию в любом виде", - дополнил руководитель "Путевки в жизнь".

Оксана Корнеенкова