Владимир Якушев: в филиалах фонда "Защитники Отечества" выстроена качественная адресная работа

| Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с сайта полпреда президента РФ в УФО

В филиалах фонда "Защитники Отечества" выстроена качественная адресная работа с людьми.

Об этом сказал полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Он заслушал доклады представителей фонда в Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Полпред отметил, что вопросы, обозначенные представителями региональных отделений фонда "Защитники Отечества" в Уральском федеральном округе во многом повторяют темы, поднятые неделю назад другими регионами округа.

Большинство из них связаны с оформлением документов и получением медпомощи в государственных больницах. Они все будут тщательно проработаны, заверил Владимир Якушев.

"Вопросы, которые не удается решить оперативно, в моменте, составляют примерно пятую часть всех обращений. Это говорит о том, что в целом система поддержки военнослужащих и их семей отлажена. Качественная адресная работа, которая выстроена в филиалах фонда "Защитники Отечества", позволяет выявлять проблемы, требующие системной доработки", – подчеркнул полпред.

Отметим, филиалы фонда "Защитники Отечества" начали работу во всех регионах УФО с 1 июня 2022 года. За это время в них обратились почти 25 тыс. человек. Они задали 47,2 тыс. вопросов, более 80% из которых уже решены.