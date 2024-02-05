В деревне Малиновка Тюменского района введен карантин по бешенству
Общество, 18:37 05 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Карантин по бешенству введен в деревне Малиновка Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 5 февраля запрещаются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных, вывоз и отлов животных.