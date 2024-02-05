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В деревне Малиновка Тюменского района введен карантин по бешенству

Общество, 18:37 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству введен в деревне Малиновка Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 5 февраля запрещаются ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных, вывоз и отлов животных.

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# бешенство , карантин , Тюменский район

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