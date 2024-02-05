  • 5 февраля 20245.02.2024понедельник
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси израсходовали на дорогах Тюменской области

Общество, 19:04 05 февраля 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Более 30 тыс. тонн пескосоляной смеси потратили на борьбу с гололедом на региональных трассах Тюменской области с начала зимы, сообщает региональное ГУС.

Организации, занимающиеся обслуживанием автодорог регионального значения, продолжают нести круглосуточное дежурство по ликвидации последствий снегопада, прошедшего 3 и 4 февраля. С начала февраля в Тюменской области выпало более 40% месячной нормы осадков.

"Дорожные организации выполняют комплекс мероприятий по расчистке обочин от снега, уборке снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, барьерных ограждений. На дорогах проводится своевременная очистка и обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью", – прокомментировал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ ТО "УАД" Алексей Живодеров.

В текущий зимний период к уборке региональных и межмуниципальных дорог привлечено более тысячи единиц техники.

“Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной ситуации”, – заключили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , дороги , снег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 05.02.2024Звание Героя труда РФ присвоено Почетному гражданину Тюменской области Юрию Осипову
21:23 05.02.2024Восьмиэтажный паркинг откроют в Тюмени в 2026 году
20:41 05.02.2024Спартакиада по зимним видам спорта откроется в Челябинской области
20:22 05.02.2024Жанна Рябцева: опытом Тюменской области по поддержке участников СВО нужно делиться