Более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси израсходовали на дорогах Тюменской области

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Более 30 тыс. тонн пескосоляной смеси потратили на борьбу с гололедом на региональных трассах Тюменской области с начала зимы, сообщает региональное ГУС.

Организации, занимающиеся обслуживанием автодорог регионального значения, продолжают нести круглосуточное дежурство по ликвидации последствий снегопада, прошедшего 3 и 4 февраля. С начала февраля в Тюменской области выпало более 40% месячной нормы осадков.

"Дорожные организации выполняют комплекс мероприятий по расчистке обочин от снега, уборке снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, барьерных ограждений. На дорогах проводится своевременная очистка и обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью", – прокомментировал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ ТО "УАД" Алексей Живодеров.

В текущий зимний период к уборке региональных и межмуниципальных дорог привлечено более тысячи единиц техники.

“Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной ситуации”, – заключили в Главном управлении строительства Тюменской области.