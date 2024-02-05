Более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси израсходовали на дорогах Тюменской области
Более 30 тыс. тонн пескосоляной смеси потратили на борьбу с гололедом на региональных трассах Тюменской области с начала зимы, сообщает региональное ГУС.
Организации, занимающиеся обслуживанием автодорог регионального значения, продолжают нести круглосуточное дежурство по ликвидации последствий снегопада, прошедшего 3 и 4 февраля. С начала февраля в Тюменской области выпало более 40% месячной нормы осадков.
"Дорожные организации выполняют комплекс мероприятий по расчистке обочин от снега, уборке снежных валов, очистке остановок общественного транспорта, барьерных ограждений. На дорогах проводится своевременная очистка и обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью", – прокомментировал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ ТО "УАД" Алексей Живодеров.
В текущий зимний период к уборке региональных и межмуниципальных дорог привлечено более тысячи единиц техники.
“Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной ситуации”, – заключили в Главном управлении строительства Тюменской области.