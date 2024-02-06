Объем потреблённого газомоторного топлива в Тюменской области вырос за год до 25 млн кубов газа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 25 млн кубометров газа вырос объем потребленного природного топлива на автозаправках Тюменской области в 2023 году. Это почти на четверть больше показателя года ранее, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в регионе работают девять метановых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Пять из них расположены в Тюмени, три - в Тобольске, одна – в Абатском районе на федеральной трассе Тюмень - Омск.

В декабре возможность заправить автомобили метаном появилась на 2 км окружной дороги областного центра.

В департаменте подчеркнули, что в числе преимуществ газомоторного топлива - цена метана - в 2,5 раза ниже, чем бензина или дизеля, - а объем выбросов минимален.