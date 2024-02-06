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Тюменцы сдали на переработку более двух тонн новогодних елей, сосен и пихт

Общество, 16:27 06 февраля 2024

Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение»

2 тыс. 300 кг новогодних елей, сосен и пихт сдали в переработку жители Тюмени с 15 января по 4 февраля. Сбор был организован региональным оператором по обращению с ТКО. Специальные бункеры-накопители с маркировкой "Только для ёлок" были установлены у экодомов "Гудвин", "Сити Молл" и "Центральный", сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

Новогодние деревья доставили на мусоросортировочный завод и переработали в щепу, которая получит новое применение. Например, измельчённые деревья могут быть использованы в зоопитомниках, личных подсобных хозяйствах и на приусадебных участках.

Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение» | Фото: Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение»

"Щепа будет передана тюменцам и организациям, оставившим заявку. Таких запросов получено более 60. В ближайшее время они все будут обработаны и мы вместе с волонтёрами проекта "Круговорот" приступим к раздаче переработанных деревьев", – рассказали в ООО "ТЭО".

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# Тюменское экологическое объединение

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