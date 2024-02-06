В Тюменской области на одного соискателя приходится 6,5 вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6,5 вакансий приходится на одного ищущего работу в Тюменской области. В 2023 году работодатели заявили более 20 тыс. вакансий, в службы занятости в поиске работы обратились 43,4 тыс. человек, трудоустроены 33,5 тыс. из них.

Такие данные привел директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 6 февраля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Число граждан, ищущих работу, за год уменьшилось почти на одну тысячу человек. Сейчас численность безработных граждан в два раза ниже, чем в начале 2022 года, и в полтора раза ниже, чем год назад. При этом кадровая потребность предприятий остается высокой: более 20 тысяч вакансий. На одного ищущего работу приходится шесть с половиной вакансий. Это, с одной стороны, говорит о благоприятной ситуации на наших предприятиях - они наращивают объемы производства. С другой стороны – для рынка труда это определенный вызов в части возмещения кадровых потребностей", - подчеркнул директор департамента.

В январе текущего года в статусе безработных числятся 2 тыс. 204 жителя региона. А это 0,30 % от экономически активного населения. Предприятия в поисках кадров снизили требования к соискателям. По словам Александра Сидорова, даже крупные работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта работы и обучать их.

"Ситуация такая, что пресловутой очереди за забором, которая стоит на эти рабочие места, давно нет. Рынок труда стал соискательским. Соискатель диктует работодателю условия. Большинство работодателей адекватно оценивают ситуацию, заинтересованы в том, чтобы развивать свой кадровый потенциал, трудоустраивать в том числе молодых специалистов", - отметил руководитель.

Оксана Корнеенкова