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Новые скважины Велижанской станции водоподготовки будут давать Тюмени до 100 кубометров воды в час

Общество, 16:38 06 февраля 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

70-100 кубометров воды в час будет давать городу каждая из шести новых скважин Велижанской станции водоподготовки. Три скважины уже пробурили, еще три появятся в ближайшее время, сообщает Росводоканал Тюмень.

В 2023 году гидрогеологи обследовали водозаборные скважины и определили, что шесть из них необходимо перебурить. В районе эксплуатации водоносных артезианских источников специалисты развернули две буровые установки.

"Мы определили новые водоносные пласты, которые ранее не эксплуатировались. Принцип работы водозаборных скважин останется прежним, но современная фильтровая колонна отличается от аналогов старого образца", - рассказал замначальника цеха по водоподготовке Александр Ломов.

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# Росводоканал Тюмень

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