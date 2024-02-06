22 тобольских школьника борются за 100 тыс. рублей на развитие своего дела

| Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

22 тобольских ученика заявилось на конкурс "Школьный агростартап". В этом году он проходит в новом формате, отметил в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Прежде чем представить проекты на суд жюри ребята вместе со своими наставниками проходят обучающий курс. Юных тоболяков обучают основам ведения бизнеса, самопрезентации, тайм-менеджменту, составлению бизнес-плана, маркетинговым коммуникациям и многому другому. Спикеры рассказывают участникам о государственной поддержке для предпринимателей, особенностях программ для села.

В новом конкурсном году добавили и номинации. Теперь их пять: "Фермерство и переработка сельскохозяйственной продукции", "Народные промыслы", "Сельский туризм, торговля и услуги" и "Свободное направление" для тех, кто готовит проект вне предложенных тем.

Отметим, что в прошлом году эксперты рассмотрели 16 проектов. Победителю, которого объявят весной, вручат сертификат на 100 тыс. рублей для реализации своей бизнес-идеи, за второе место предусмотрено 70 тыс. рублей, за третье - 50 тыс. рублей.

"Мы планомерно идем к своей цели - приумножить потенциал наших сел, создать комфортную среду для проживания, чтобы дети возвращались на малую родину и находили здесь свое место в жизни", - резюмировал Леонид Митрюшкин.