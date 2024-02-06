В домах тюменцев стало больше смарт-розеток и умных колонок

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Втрое увеличился спрос на товары для умного дома в Тюменской области за 2023 год. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись в 2,5 раза. Растет интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона. Такие данные показывает исследование по динамике продаж год к году в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у тюменцев в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 300 % и 200 % соответственно. Четырехкратный рост демонстрирует и интерес тюменцев к умному видеонаблюдению.

В целом по России спрос на центры управления умным домом вырос на 35 % за год, на 14 % увеличился спрос на приборы умного освещения — лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров — умные колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и умную бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34 % год к году.

В 2023 году активнее всего товары для умного дома приобретали жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Новосибирской области. Тюменская область занимает 30 место в рейтинге регионов.

"Мы видим, что в России неуклонно растет интерес к умному дому, неотъемлемой частью которого стала и умная колонка. Согласно опросам, она уже входит в число самых желанных подарков на праздник наряду с новым смартфоном и смарт-часами. В 2023 году спрос на умные колонки подстегнуло как расширение их ассортимента, так и различные промо-активности производителей", — отмечает директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.