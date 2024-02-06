Тюменская область в числе лидеров по приобретению жилья для сирот

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот Минстрой России отметил Тюменскую область.

По данным Министерства, на начало февраля полностью законтрактовали средства нацпроекта "Жильё и городская среда" на приобретение жилья для детей-сирот четыре региона.

Кроме Тюменской, это Вологодская и Тамбовская области, а также Алтайский край, сообщает Главное управление строительства.

На начало 2024 года на закупку жилья для детей-сирот в Тюменской области предусмотрено 681 млн руб., из них 25,2 млн руб. - федеральные средства.