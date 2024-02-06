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Тюменская область в числе лидеров по приобретению жилья для сирот

Общество, 18:23 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот Минстрой России отметил Тюменскую область.

По данным Министерства, на начало февраля полностью законтрактовали средства нацпроекта "Жильё и городская среда" на приобретение жилья для детей-сирот четыре региона.

Кроме Тюменской, это Вологодская и Тамбовская области, а также Алтайский край, сообщает Главное управление строительства.

На начало 2024 года на закупку жилья для детей-сирот в Тюменской области предусмотрено 681 млн руб., из них 25,2 млн руб. - федеральные средства.

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# дети-сироты , жилье для детей-сирот

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