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50 тысяч кубометров снега увозят ежедневно с улиц Тюмени

Общество, 19:33 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше всего обращений жителей Тюмени по уборке снега касаются очистки придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров.

Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в своих социальных сетях 6 февраля.

В ходе заседания коллегии директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин сообщил, что с начала февраля зафиксировано 70 % осадков от месячной нормы.

Ежедневно с улично-дорожной сети города вывозится около 50 тыс. кубометров снега.

Руслан Кухарук отметил, что квартальные усилят работу и будут отрабатывать проблемные вопросы уборки снега во дворах с управляющими компаниями.

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# уборка снега

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