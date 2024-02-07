Финалы олимпиады "Я – профессионал" стартуют в ТюмГУ 8 февраля

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Заключительный этап VII сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" стартует в Тюменском госуниверситете 8 февраля. К участию по итогам отбора из 132 тыс. претендентов допущены 37 тысяч, сообщает пресс-служба вуза.

Заключительный этап пройдет в очном и дистанционном форматах, а завершится в апреле. Участники уже выбрали площадки для решения практико-ориентированных задач в разных городах России, где они смогут оценить свой уровень профессиональной подготовки и знаний в выбранной области изучения.

На площадке Тюменского госуниверситета будут организованы финальные соревнования по направлениям "экономика" и "социология" - они пройдут 17 февраля, "финансы и кредит" - 14 марта, "стратегическое управление проектами" - 21 марта, "география" - 22 марта. 23 марта ТюмГУ будет принимать финалы по материаловедению и технологии материала; истории и культуре России; электронике, радиотехнике и системам связи. 24 марта финалисты будут состязаться в знании языкознания и литературоведения, а также строительства и программной инженерии.

Также ТюмГУ является организатором направления "нефтегазовое дело", полуфинал которого состоится 17 февраля.

Результаты заключительного этапа будут подведены в мае.

По итогам олимпиады участники смогут получить статус дипломанта проекта, льготы при поступлении на следующую ступень образования, а также доступ к карьерному порталу, где размещены вакансии и стажировки от отраслевых лидеров – партнеров олимпиады. Помимо возможности начать профессиональный путь в крупнейших компаниях, для золотых, серебряных и бронзовых медалистов проекта предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.