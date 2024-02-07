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Александр Моор призвал всех любителей спорта на трибуны "Жемчужины Сибири"

Губернатор, 13:53 07 февраля 2024

Всех любителей спорта ждет Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". С 9 февраля Тюмень станет лыжной столицей Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в расписании целых семь соревновательных дней. Спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт. "Настоящий праздник для любителей лыж", - подчеркнул губернатор.

Смотреть гонки на "Жемчужине" теперь можно и на трассе. Для удобства там оборудуют большой экран и точки общепита. На верхней парковке в дни соревнований откроется дополнительная касса. Для болельщиков предусмотрен трансфер из города.

"Уверен, будет здорово! Болеем за наших!" - призвал Александр Моор.

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# Александр Моор , Всероссийская спартакиада сильнейших

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