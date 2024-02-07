Тюменцев приглашают на выставку студентов-дизайнеров Тюменского института культуры

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Открытие отчетной выставки "Форма и концепция" студентов кафедры коммуникативного и средового дизайна Тюменского государственного института культуры пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи 10 февраля. Тюменцы смогут заглянуть в атмосферу творческой кухни, где проходят процессы от академической живописи до итоговых дипломных работ, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

На открытии выставки желающие смогут встретиться с молодыми авторами представленных работ, стать участниками экскурсии, которую проведут преподаватели ТГИК.

Отметим, кафедра предлагает несколько направлений подготовки. Для среднего профессионального образования - "Дизайн среды и графики" и "Дизайн костюма"; для высшего образования - "Графика" (художник анимации и компьютерной графики); магистратура - "Дизайн" (дизайн креативных пространств). Участники выставки смогут задать вопросы о поступлении и учебе на кафедре коммуникативного и средового дизайна.

Выставка продолжит работу с 10 февраля по 25 марта. Вход свободный.