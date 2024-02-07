"Менделеевские среды" стартовали в Тюмени к юбилею ученого

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Менделеевские среды" стартовал в Тюменской областной научной библиотеке 7 февраля. Он приурочен к 190-летию со дня рождения создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева, который празднуют 8 февраля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дмитрий Иванович любил собирать вокруг себя ученых, художников, литераторов и даже организовал отдельное общество. Проект – это попытка воссоздать атмосферу тех встреч, познакомить тюменцев не только с Менделеевым-ученым, но и с Менделеевым-человеком и отдать дань памяти великому земляку", - рассказала культорганизатор Анастасия Бобова.

Она добавила, что четыре среды февраля будут посвящены какому-то хобби или увлечению Менделеева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 февраля участникам рассказали об истории Менделеевских сред и показали фильм "Менделеев за 22 минуты" из медиатеки лектория "Достоевский".

В мероприятии приняли участие ребята из Тюменского колледжа социальных и производственных технологий. После лекции и просмотра фильма второкурсник Максим Карпенко отметил, что раньше он знал об ученом два факта: тот создал таблицу Менделеева и придумал водку.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Второе оказалось мифом. И вообще, Дмитрий Иванович открылся для меня по-новому. Человек со своими вкусами и предпочтениями, страстями и открытиями, достижениями и разочарованиями. Кстати, в моей будущей профессии, которая связана с технологией питания, химия необходима", - подчеркнул молодой человек.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помимо прочего, на лекции рассказали, что Дмитрий Менделеев делал прекрасные чемоданы, был дважды женат, принят царем Александром III, несмотря на правило того времени не принимать при дворе людей, состоящих в повторном браке. Также увлекался воздухоплаванием, не любил братьев Нобелей и уважал крепкий чай.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как правильно заваривать этот ароматный напиток, участникам события рассказали на чайной церемонии, посвященной химику. Мастер приготовления отметил, что чай помогает создать ничего, из которого рождается все. Возможно, именно этот напиток помогал Дмитрию Менделееву в его открытиях.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кстати, будущий ученый после окончания Тобольской гимназии поступил в университет Петербурга, на первом курсе получил неуды по всем дисциплинам, кроме тройки по математике, и был оставлен на второй год.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнать еще больше организаторы предлагают на следующей встрече 14 февраля в 14 часов. Участников ждет мастер-класс по росписи шахматных фигур и лекторий о химике.

Расписать шопперы и больше узнать о Менделееве – изготовителе чемоданов и создателе уникального по своему составу клея для них – смогут гости "Менделеевской среды" 21 февраля.

Финальными мероприятиями станут лекторий о личной библиотеке химика, экскурсия в редкий фонд Менделеевки и знакомство с прижизненными изданиями этого выдающегося российского ученого 28 февраля.

Инна Кондрашкина