Здоровье жителей с. Кускургуль в Заболотье проверили врачи из нижнетавдинской больницы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Специалисты Областной больницы № 15 (с. Нижняя Тавда) провели прием жителей с. Кускургуль в Заболотье, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В селе проживает около 100 человек. Добраться сюда наземным транспортом можно только зимой по зимнику, а летом - самолётом или вертолётом. В селе есть домовое хозяйство, которое возглавляет младшая медицинская сестра Виктория Григориади.

Эндокринолог, психиатр-нарколог, педиатр, офтальмолог, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, терапевт, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшеры и медицинские сестры провели диагностические манипуляции и консультативные приемы, откорректировали ранее назначенное лечение.

Пациентам по показаниям выполнены УЗИ и ЭКГ. Жители воспользовались возможностью и прошли флюорографическое обследование органов дыхания.

В село вместе с врачами приехал передвижной флюорографический комплекс. Также была проведена туберкулинодиагностика и вакцинация против дифтерии, кори, гепатита и прочих заболеваний.