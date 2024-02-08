Нейросеть "Менделеев" помогает сотрудникам СИБУРа
Искусственный интеллект "НейроМенделеев" выполняет функции научного консультанта СИБУРа и оказывает помощь в научных вопросах.
Нейросеть обучается на работах русского химика и наделена знаниями о современной химии и материалах, о компании СИБУР, ее предприятиях, корпоративной культуре и карьерных возможностях.
Впервые в России использована технология анимации лица, с ее помощью сконструирована 3D-модель с живой мимикой и голосом, сгенерированным голосовой нейросетью.
Задать свой вопрос "НейроМенделееву" можно прямо сейчас по ссылке. Сеть поддерживает любой диалог и уже помогает сотрудникам компании в адаптации и обучении.