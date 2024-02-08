  • 8 февраля 20248.02.2024четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Нейросеть "Менделеев" помогает сотрудникам СИБУРа

Общество, 14:07 08 февраля 2024

СИБУР | Фото: СИБУР

Искусственный интеллект "НейроМенделеев" выполняет функции научного консультанта СИБУРа и оказывает помощь в научных вопросах.

Нейросеть обучается на работах русского химика и наделена знаниями о современной химии и материалах, о компании СИБУР, ее предприятиях, корпоративной культуре и карьерных возможностях.

Впервые в России использована технология анимации лица, с ее помощью сконструирована 3D-модель с живой мимикой и голосом, сгенерированным голосовой нейросетью.

Задать свой вопрос "НейроМенделееву" можно прямо сейчас по ссылке. Сеть поддерживает любой диалог и уже помогает сотрудникам компании в адаптации и обучении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День науки , Дмитрий Менделеев , нейросеть , СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:02 08.02.2024Свыше 180 тысяч обращений направили в "Россети Тюмень" жители региона в 2023 году
14:40 08.02.202465 и 70 лет совместной жизни отпраздновали две семейные пары из Ишима
14:18 08.02.2024В Тюмени ко Дню науки откроется выставка в библиотеке ТюмГУ
14:07 08.02.2024Нейросеть "Менделеев" помогает сотрудникам СИБУРа