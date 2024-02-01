О Тюменском весовом заводе в годы войны расскажет проект "Труженики тыла"

| Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

О работе Тюменского весового завода в годы Великой Отечественной войны расскажут кураторы проекта "Труженики тыла" в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 27 февраля в 17 часов.

Тюменский весовой завод — эвакуированный из Киева завод № 5 "Цепи Галля" — был образован в октября 1941 года. Он был расположен в заречной части города по адресу ул. Береговая, 199а. Предприятие выпускало автоматы ППШ, цепи для комбайнов, лыжи для фронта, узлы для телефонных катушек, воинские знаки различия, сообщает библиотека им. Текутьева. В послевоенные годы на этом заводе было налажено производство знаменитых весов "Тюмень".

Вход на встречу свободный.

Возрастное ограничение: 12+.