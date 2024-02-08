Свыше 180 тысяч обращений направили в "Россети Тюмень" жители региона в 2023 году

| Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" в 2023 году обработали более 180 тысяч обращений от потребителей Тюменского макрорегиона. 152 тысячи обращений (84 %) поступили посредством контакт-центра и интернет-сервисов. Рост количества клиентских заявок составил около 8 %.

Энергетики отмечают стабильное увеличение числа обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям. Всего за год проведено свыше 60 тыс. консультаций на эту тему. Так, посредством Центра обслуживания клиентов "Россети Тюмень" получено 9,6 тыс. заявок на подключение электроэнергии, что в 2,3 раза больше в сравнении с годом ранее. Через дистанционный сервис "Портал-ТП.РФ" энергетики приняли 12,6 тыс. обращений – рост к 2022 году составил около 5 %. Значительная часть поступивших вопросов касалась также коммерческого учета электроэнергии и дополнительных (нетарифных) услуг.

Отметим, энергокомпания непрерывно совершенствует систему обслуживания клиентов, уделяя внимание как новым, так и традиционным форматам взаимодействия. С апреля 2023 года почти в 3 раза увеличено количество часов очного приема в Центре обслуживания потребителей в Тюмени. Для эффективного и оперативного взаимодействия с жителями области компания активно сотрудничает с Центром управления регионом.