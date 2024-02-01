Роман тобольского писателя о Менделееве издали в специальном формате

ТОНБ ТОНБ

Исторический роман-реконструкция тобольского писателя Вячеслава Софронова "Улыбка гения" издан в специальном формате, по Брайлю к 190-летию Дмитрия Менделеева в Тюменской специальной библиотеке для слепых. В книге образ учёного воссоздан на основе наиболее значимых страниц его биографии.

В фонде специальной библиотеки имеются книги на разных носителях информации, рассказывающие о жизни и разносторонней деятельности учёного-энциклопедиста. Это рельефно-точечные издания книг "Д.И. Менделеев" Валентина Старикова и "Заветный мир Д.И. Менделеева (сибирские и уральские страницы жизни и памяти)" Виктора Копылова.

"Уникальное многоформатное издание "Просто профессор. Рассказы о Дмитрии Менделееве" адресовано детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Оно сочетает в себе брайлевский текст, аудиоконтент и тактильные иллюстрации. Нашим детям важно усвоить, что на открытиях учёного построена вся современная химия. Книга рассказывает об увлечениях Дмитрия Ивановича – в свободное от серьезной науки время он поражал окружающих своими талантами – мастерил чемоданы, играл в шахматы, совершал полеты на воздушном шаре", - рассказали библиотекари.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева открыта выставка к юбилею ученого, в фонде редких книг имеются 93 издания, связанные с именем великого ученого.