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17 организованных перевозок детей пройдут в Тюменской области 9 февраля

Общество, 13:42 09 февраля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17 организованных перевозок групп детей автобусами пройдут в Тюменской области 9 февраля. Например, школьники 3-го класс гимназии № 82 поедут в Екатеринбург на соревнования по самбо, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции Тюмени проверили организацию перевозки: документацию у водителя и техническое состояние автобуса, на котором школьники будут ехать несколько часов по федеральной трассе. Нарушений не выявлено. Автоинспекторы объяснили юным пассажирам, что они должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время всей поездки.

Видео: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , перевозка детей

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