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В Тюмени завершился первый день Спартакиады сильнейших

Спорт, 19:35 09 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый день Спартакиады сильнейших завершился в Тюмени. Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" стала площадкой для соревнований по лыжным гонкам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"У нас собрались сильнейшие спортсмены страны. Зрители увидели бескомпромиссную борьбу. В каждом забеге лыжники бились до последнего. Даже Александру Большунову, который лидирует в этом сезоне, пришлось нелегко", - сказал глава региона Александр Моор.

Тюменская область вошла в пятёрку российских регионов, где проходит крупнейший российский старт сезона. Тюмень принимает Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов с 9 по 18 февраля. В расписании - спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт.

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# Александр Моор , спартакиада , ТРЦ Жемчужина Сибири

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