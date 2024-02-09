Ученые и нефтяники работают над сбережением водных ресурсов Тюменской области

| Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов | Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов

Грантовые программы по сохранению и восстановлению водных ресурсов Тюменской области реализуют в регионе дочерние предприятия компании "Роснефть". Основными результатами нефтяники и ученые поделились с журналистами на круглом столе, который состоялся в Тюмени 8 февраля.

Масштабная экологическая работа нефтяников началась в 2021 году, когда "Тюменнефтегаз", "РН-Уватнефтегаз" и "Тюменским нефтяной научный центр" обустроили береговую территорию уникального озера Солёное, расположенного в Бердюжском районе.

| Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов | Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов

Вода и грязь озера по составу похожи на воду и грязь Мертвого моря на Ближнем Востоке. С 2011 года водный объект имеет статус природного памятника регионального значения. В 2022 году "Тюменнефтегаз" выделил грант на изучение озера. Ученые Тюменского госуниверситета провели комплексные экологические и биологические исследования побережья. В результате в окрестностях было зафиксировано более 420 видов флоры и фауны, часть из них включена в Красные книги разного уровня. В 2023 году, по данным пресс-службы предприятия, ученые начали разрабатывать экомаршруты с учетом ареала произрастания краснокнижных растений и обитания животных. Туристы смогут выбрать пешую тропу длиной пять километров, 32 километра на автомобиле, конный маршрут вдоль озер Соленое, Савино и Тундрово или прогуляться по экотропе два километра с детьми. На каждом маршруте планируется разместить информационные стенды, рассказывающие о целебных свойствах грязи и глины, а также уникальных характеристиках воды. Здесь же будут размещены искусственные гнезда для птиц и шмелей, биотехнические объекты.

Цель разработки экотроп - сохранение уникальной прибрежной природы, формирование и повышение уровня экологического образования и экологической культуры, как взрослых, так и подрастающего поколения. По мнению экспертов, подход и результаты достойны изучения и широкого тиражирования в рамках лучших научных практик развития экологического туризма в национальных парках и продвижения комплексного туристского продукта на российском и международном уровне.

| Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов | Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов

Помимо экологических маршрутов была сопоставлена антропогенная нагрузка, которую человек может оказывать летом на озере. Так, ученые предлагают ограничить количество отдыхающих на территории памятника природы до 10 человек на одном гектаре, отгородить наиболее сохранившиеся типичные участники лугов, запретить сбор растений, насекомых и ила. Также планируется создать водный причал. Все рекомендации направлены в администрацию Бердюжского района.

Кроме того, нефтяники совместно с учеными разработали раскраску "Флора и фауна озера Соленого" для учеников начальных классов школ Бердюжского района. Благодаря раскраске школьники узнают о краснокнижных растениях и животных, находящиеся в окрестностях озера.

Нефтедобывающее предприятие "РН-Уватнефтегаз" в 2023 году выделило грант на реализацию экологического проекта по мониторингу водных объектов юга региона. Сотрудники Научно-аналитического центра регионального недропользования им. В. И. Шпильмана провели исследования, включавшие, в том числе, ретроспективный анализ космических снимков и произвели расчет изменений площади водоемов, произошедших за последние полвека. Такая масштабная работа была проделана впервые, так как ранее водные объекты изучались только локально.

"По итогам исследования мы пришли к выводу, что с 1975 по 2022 годы площадь водного зеркала всех озёр юга Тюменской области увеличилась на 119 квадратных километров или на 3,46 %. И тенденция на будущее положительная", - рассказал инженер отделения производственной инфраструктуры и экологии "Научно-аналитического центра регионального недропользования им. В. И. Шпильмана" Семен Кузнецов.

| Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов | Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов

Для сохранения и увеличения площади озер, учёные считают необходимым внедрять в регионе замкнутые системы водоснабжения на производствах, совершенствовать системы очистки стоков, проводить аэрацию воды и берегоукрепительные работы, высаживать деревья вдоль водоёмов.

Оказать положительное влияние на сохранение озер поможет и экологическое волонтерство. Нефтяники ежегодно организуют акции по очистке береговой территории крупных озер, таких как Соленое, Андреевское и другие. В общей сложности за последние пять лет сотрудниками тюменских предприятий "Роснефти" от бытового мусора очищены более 100 гектаров береговой территории крупных водных объектов Тюменской области.

"Также мы проводим встречи, экоуроки для школьников, рассказываем о деятельности нашей компании, о ее зеленых проектах, о том, как устроено наше производство, какие современные технологии мы внедряем для сохранения экологии", - поделилась начальник отдела по экологическому планированию и нормированию "РН-Уватнефтегаз", победитель федерального проекта "Экософия" Ольга Новосадова.

| Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов | Фото предоставлено пресс-службой ПАО "НК "Роснефть"/Автор фото Сергей Полюхов

"РН-Уватнефтегаз" и "Тюменнефтегаз" планируют продолжать реализацию грантовых экологических проектов и поддерживать исследования местных ученых.

"Экологическая тематика сейчас актуальна для всех. Все, что делает компания "Роснефть" - важно не только для компании, но и для людей и сообществ, для всего нашего государства. Ваши проекты уникальны", - подчеркнул участник круглого стола, руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы Сергей Рыбаков.

Виктория Макарова