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Двое мужчин пытались вскрыть банкомат монтировкой в Тюмени

Происшествия, 11:07 10 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в попытке кражи 3 млн рублей из банкомата задержали в Тюмени сотрудники уголовного розыска. Двое мужчин, выкрывающих банкомат с помощью монтировки, попали в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их, ими оказались житель с. Шорохово и областного центра. По версии следствия, злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения решили взломать банкомат в помещении на ул. Монтажников и раздобыть денег на спиртное.

Сотрудники правоохранительных органов установили также причастность задержанных к еще одному преступному эпизоду. Мужчины похитили пусковое зарядное устройство и набор инструментов из комплекса обслуживания автомобилей, где работали. Ущерб составил 26 тыс. рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# банкомат , кража , уголовное дело

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