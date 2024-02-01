Восемь единиц спецтехники задействовали в учебном тушении "пожара" в Ялуторовске
Общество, 16:13 10 февраля 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки "пожар" произошел в насосной холодильной установке одного из городских производственных объектов.
Сотрудники МЧС приняли все меры по "эвакуации" персонала объекта и недопущению "выброса" хладагента из установки, отработав учебные действия в защитных костюмах.
В учениях принял участие 41 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области