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Восемь единиц спецтехники задействовали в учебном тушении "пожара" в Ялуторовске

Общество, 16:13 10 февраля 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки "пожар" произошел в насосной холодильной установке одного из городских производственных объектов.

Сотрудники МЧС приняли все меры по "эвакуации" персонала объекта и недопущению "выброса" хладагента из установки, отработав учебные действия в защитных костюмах.

В учениях принял участие 41 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , Ялуторовск

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