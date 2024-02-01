Творческих тюменцев приглашают на международный фестиваль "Имена России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К участию в международном фестивале "Имена России" приглашают творческих молодых людей из Тюменской области. Фестиваль-конкурс проводится в номинациях вокальное и инструментальное исполнительство, хореографическое, сценическое и цирковое искусство.

В Тюменской области очный отборочный этап состоится 16-17 марта во дворце творчества и спорта Пионер. Подробнее узнать о конкурсе и правилах участия, а также изучить положение можно на официальном сайте.

Председатель жюри конкурса – народная артистка России Анита Цой, среди экспертов и наставников – Константин Хабенский, Николай Басков, Диана Гурцкая, Лариса Долина. Гала-концерт с участием лучших исполнителей и наставников состоится 28 октября в Кремлевском дворце, планируется, что его покажут на канале НТВ.