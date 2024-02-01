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Употреблять от восьми до десяти стаканов жидкости зимой рекомендуют специалисты

Общество, 12:02 11 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не забывать поддерживать питьевой режим зимой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора. Они советуют потреблять от восьми до десяти стаканов жидкости в день, включая воду, чай и супы, пишет Тюменская область сегодня.

Зимой, когда в квартирах и домах работает система отопления, сухой воздух провоцирует обезвоживание. Наш организм теряет воду даже из-за дыхания, особенно на морозе, когда образуется пар. А сочетание теплой и тяжелой одежды нередко приводит к обильному потоотделению, напоминают эксперты.

Чистая вода необходима нашему организму для полноценного функционирования, а при ее дефиците нарушается работа сразу нескольких систем. Страдают почки, сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт.

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