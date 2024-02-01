В тобольском селе Ворогушино развивают серебряное волонтерство

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Встречу с "серебряными" волонтерами провели в библиотеке с. Ворогушино активисты муниципального штаба добровольчества Тобольского района. Лидеры добровольческого движения рассказали жителям села о том, как стать волонтером и какие преимущества дает эта деятельность.

Для участников встречи организовали мастер-класс по использованию единой информационной системы для добровольцев DOBRO.RU. Добровольческое движение пополнилось целой командой волонтеров. В Тобольском районе на платформе уже зарегистрировалось 410 жителей.

Узнать больше о волонтерской деятельности можно в муниципальном штабе добровольчества по адресу: Тобольск, ул. Строителей, 9, первый этаж, 9 кабинет, а также по тел.: 8 (3456) 22-23-00.