  • 11 февраля 202411.02.2024воскресенье
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88 %

Экономика, 13:51 11 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88% на 1 февраля 2024 года. В 2023 году аграрии приобрели технику на сумму свыше 4 млрд рублей, сообщает tmn.aif.ru.

С начала года сельхозтоваропроизводителями региона приобретено 734 единицы новой техники на сумму свыше 4 млрд 310 млн рублей. Среди новой техники — 162 трактора, 48 зерноуборочных комбайнов, 4 самоходных кормоуборочных комбайна, 39 посевных комплексов, 175 единиц почвообрабатывающей техники, в том числе 26 плугов и др.

Вся новая техника будет участвовать в сезонных сельскохозяйственных работах в нынешнем году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 11.02.2024Готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88 %
09:59 11.02.2024Зарплату в 178 тыс. рублей готовы предложить тюменцам в сфере строительства
15:56 10.02.2024Беларусь и Тюменская область определяются с совместными проектами
19:08 09.02.2024На 26% за год вырос объем сбережений жителей региона в Сбербанке