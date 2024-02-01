Готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Готовность машинно-тракторного парка АПК Тюменской области составила 88% на 1 февраля 2024 года. В 2023 году аграрии приобрели технику на сумму свыше 4 млрд рублей, сообщает tmn.aif.ru.

С начала года сельхозтоваропроизводителями региона приобретено 734 единицы новой техники на сумму свыше 4 млрд 310 млн рублей. Среди новой техники — 162 трактора, 48 зерноуборочных комбайнов, 4 самоходных кормоуборочных комбайна, 39 посевных комплексов, 175 единиц почвообрабатывающей техники, в том числе 26 плугов и др.

Вся новая техника будет участвовать в сезонных сельскохозяйственных работах в нынешнем году.