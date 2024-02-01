Как выбрать грунт для рассады, рассказали в тюменском Россельхозцентре

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

О правилах выбора грунта для рассады рассказали агрономы Россельхозцентра по Тюменской области. При покупке почвогрунта тюменцам предлагают обращать внимание на срок годности на упаковке и изучить состав.

Не стоит покупать сразу большую партию, возьмите пробную. При вскрытии убедитесь, что почвогрунт влажный, не содержит плесени, неприятного запаха, сухих растений, пишет Мегатюмень.

Основу большинства грунтов составляет верховой торф. Он является важным элементом для роста и развития растений, так как он снабжает корни воздухом и водой. Мы знаем, что торф образуется на болотах, в результате неполного разложения растений и других организмов.

Верховой торф имеет повышенную кислотность. Поэтому в составе обязательно должен быть раскислитель: известь, зола или доломитовая мука.

Для повышения рыхлости, чтобы торф после поливов не уплотнялся, в него добавляют речной песок или вермикулит.