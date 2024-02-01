Викторина "Я люблю тебя! Тюменская область" проходит в торговых центрах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй день викторины "Я люблю тебя! Тюменская область" проводится в Тюмени 11 февраля. Она проходит на улице Дзержинского и в торговых центрах "Гудвин", "Тюмень Сити-Молл".

Участникам предлагают ответить на вопрос, связанный с историей региона. За правильный ответ они получают подарок и право участвовать в суперигре.

Она состоится на телеканале "Тюменское время" 14 февраля в 17 часов. В заключительном туре можно получить поездку на двоих в Москву на Международную выставку-форум "Россия", планшет, беспроводную колонку и наушники, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.