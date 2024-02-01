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300 сайтов с признаками экстремистского контента выявили тюменские киберволонтеры

Общество, 18:33 11 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберволонтеры Тюменской области обнаружили более 300 интернет-ресурсов, предположительно содержащих экстремистский контент. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации подвели итоги акции по поиску противоправного контента в интернете. В мероприятиях приняли участие специалисты и добровольцы. О способах выявления вредоносной информации им рассказали эксперты Центра по противодействию экстремизму УМВД Тюменской области.

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# волонтеры , экстремизм

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