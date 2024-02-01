300 сайтов с признаками экстремистского контента выявили тюменские киберволонтеры
Общество, 18:33 11 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Киберволонтеры Тюменской области обнаружили более 300 интернет-ресурсов, предположительно содержащих экстремистский контент. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации подвели итоги акции по поиску противоправного контента в интернете. В мероприятиях приняли участие специалисты и добровольцы. О способах выявления вредоносной информации им рассказали эксперты Центра по противодействию экстремизму УМВД Тюменской области.