300 сайтов с признаками экстремистского контента выявили тюменские киберволонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Киберволонтеры Тюменской области обнаружили более 300 интернет-ресурсов, предположительно содержащих экстремистский контент. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации подвели итоги акции по поиску противоправного контента в интернете. В мероприятиях приняли участие специалисты и добровольцы. О способах выявления вредоносной информации им рассказали эксперты Центра по противодействию экстремизму УМВД Тюменской области.