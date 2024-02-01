Виктория Сливко выиграла золото на Спартакиаде в Златоусте

| Фото: телеграм-канал Александра Моора | Фото: телеграм-канал Александра Моора

Первое золото Спартакиады в копилку Тюменской области завоевала биатлонистка Виктория Сливко в Златоусте 11 февраля. Тюменка одержала победу в гонке преследования на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает Центр спортивной подготовки.

"Это уже наша третья медаль. Вчера Виктория принесла команде серебро в спринте. А в Тюмени лыжник Артем Мальцев выиграл бронзу в скиатлоне", — написал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в Златоусте проходят соревнования биатлонистов в рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Тюменская область также в пятерке российских регионов, где проходит крупнейший российский старт сезона.