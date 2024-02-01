Тюменская область представила достижения в сфере цифровизации госуслуг на ВДНХ

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Развитие электронного механизма получения государственных и муниципальных услуг обсудили на международной выставке-форуме "Россия" 11 февраля. Свои наработки представила Тюменская область.

"За то время, что существует единый портал государственных услуг, а также региональный портал, нам удалось кардинально изменить механизм и формат получения государственных услуг гражданами. Таким образом, общее количество запросов, отправленных в электронном виде, выросло до 999,4 млн в 2023 году. Это почти на 400 млн запросов больше, чем годом ранее", — отмечает директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В Тюменской области все массовые социально значимые услуги оказывают в электронном виде. Более 80% жителей региона пользуются цифровыми сервисами, сообщает инфоцентр правительства региона.

Существуют и уникальные разработки. Среди них — личный кабинет охотника, благодаря которому уже 94% заявлений на добычу охотресурсов подается онлайн, а практически все разрешения на добычу (97%) распределяются автоматически.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу со Станиславом Логиновым и поставил задачу по активному включению региона в работу в рамках пилотирования федеральной платформы государственных сервисов "ГосТех". Логинов возглавляет федеральную рабочую группу по направлению "Строительство". Сейчас идет проектирование цифровых сервисов по обеспечения градостроительной деятельности, для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по вопросам присоединения к инженерным сетям, мониторинга комплексного развития территорий.