  • 12 февраля 202412.02.2024понедельник
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -19..-21 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская область представила достижения в сфере цифровизации госуслуг на ВДНХ

Общество, 19:22 11 февраля 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Развитие электронного механизма получения государственных и муниципальных услуг обсудили на международной выставке-форуме "Россия" 11 февраля. Свои наработки представила Тюменская область.

"За то время, что существует единый портал государственных услуг, а также региональный портал, нам удалось кардинально изменить механизм и формат получения государственных услуг гражданами. Таким образом, общее количество запросов, отправленных в электронном виде, выросло до 999,4 млн в 2023 году. Это почти на 400 млн запросов больше, чем годом ранее", — отмечает директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В Тюменской области все массовые социально значимые услуги оказывают в электронном виде. Более 80% жителей региона пользуются цифровыми сервисами, сообщает инфоцентр правительства региона.

Существуют и уникальные разработки. Среди них — личный кабинет охотника, благодаря которому уже 94% заявлений на добычу охотресурсов подается онлайн, а практически все разрешения на добычу (97%) распределяются автоматически.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу со Станиславом Логиновым и поставил задачу по активному включению региона в работу в рамках пилотирования федеральной платформы государственных сервисов "ГосТех". Логинов возглавляет федеральную рабочую группу по направлению "Строительство". Сейчас идет проектирование цифровых сервисов по обеспечения градостроительной деятельности, для взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями по вопросам присоединения к инженерным сетям, мониторинга комплексного развития территорий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# госуслуги , Станислав Логинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:22 11.02.2024Тюменская область представила достижения в сфере цифровизации госуслуг на ВДНХ
18:41 11.02.2024Прокатиться с ветерком с Боровлянской горы с подъемником приглашают в Казанском районе
18:35 11.02.2024База отдыха "Теремок" у горы Любви под Ишимом готовится принять первых гостей летом
18:33 11.02.2024300 сайтов с признаками экстремистского контента выявили тюменские киберволонтеры