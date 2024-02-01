Исследовать семейную историю учат тюменцев в клубе "Моя родословная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Исследовать семейную историю учатся тюменцы в клубе "Моя родословная" при библиотеке № 15 имени Петра Ершова. Участники клуба обмениваются знаниями друг с другом, а также встречаются с работниками архивов, музеев, специалистами в области генеалогии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель клуба, заведующая библиотекой № 15 Елена Жукова.

"В феврале состоится встреча "Что скрывают архивы: военный поиск". Алена Николаева поделится опытом военного поиска после прохождения учебного онлайн-курса. Она покажет, как на практике применять советы по составлению запросов в военные и региональные архивы, военкоматы и комиссариаты, как анализировать полученную информацию", — пояснила Елена Жукова.

В марте одна из встреч клуба "Моя родословная" будет посвящена фиксации семейной истории. Речь пойдет о фото-, видео-, аудиофиксации информации и создании родословных книг. Тема еще одной мартовской встречи: "За лучшей долей: переселенцы". Также в планах экскурсия в музей Словцова с экскурсией в фондохранилище, где участникам клуба помогут разобраться, чем музей может помочь исследователю. На весну запланированы поездки в Туринск и Ирбит.

"В клубе проводятся индивидуальные консультации по генеалогическому поиску. Если это уже члены клуба, то они приходят с конкретным вопросом по поиску. А если совсем новенькие, то получают начальные знания по составлению родословной. Тюменцы так и присоединяются: кто-то попал на общий сбор клуба, который посвящен какой-то теме, а кто-то — на консультацию, а потом уже определяется, нужно ему это или нет", — комментирует Елена Жукова.

Контакты клуба "Моя родословная" и график встреч публикуются в группе библиотеки № 15 ВКонтакте.

Влада Нерадовская