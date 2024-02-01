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Тюмень готова развивать проекты медицинского образования с Ираном

Общество, 17:23 12 февраля 2024

vk.com/new_tyumsmu

Совместные проекты в области медицинского образования готов развивать Тюменский медицинский университет с Ираном. Вопросы сотрудничества обсудил директор по внешним коммуникациям и международным связям ТМУ Алексей Ефанов во время визита в страну, сообщает пресс-служба вуза.

Российско-иранские связи укрепляются, в том числе в сфере здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки. Это дает благоприятную почву для выстраивания партнерских отношений и с Тюменским государственным медицинским университетом, который намерен продвигать образовательный потенциал для привлечения абитуриентов из Ирана.

"Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с обучением будущих врачей, будем рады совместным образовательным проектам, надеемся найти общие темы для научных исследований", – отметил Алексей Ефанов.

Между Россией и Ираном готовится проект документов о взаимном признании дипломов о высшем образовании.

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