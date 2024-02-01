Сибирские сезоны в Тобольске откроет творческий вечер "Мать и дочь"

| Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте | Фото: со страницы главы Тобольска Максима Афанасьева во ВКонтакте

Творческий вечер "Мать и дочь", посвящённый Году семьи в России, откроет в Тобольске культурный проект "Сибирские сезоны" в 2024 году.

Народная артистка России Алена Яковлева и её дочь Мария Козакова представляют прославленную актерскую династию. Внучка двух легендарных актеров советского кинематографа, Юрия Яковлева и Михаила Козакова, рада возможности вновь посетить древнюю столицу Сибири. "В прошлом году я впервые побывала в Тобольске, приняв участие в съемках короткометражного фильма. Я влюбилась в ваш прекрасный город! – делится Мария. - И очень рада, что снова приеду к вам в феврале - теперь уже с творческой программой, в которой выйду на сцену вместе с мамой, народной артисткой России Аленой Яковлевой!"

17 февраля со сцены Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова прозвучат отрывки из произведений Пушкина и Островского, поэзия Серебряного века. Зрителей ждут увлекательные истории от семейного дуэта о работе в театре и кино. Намечено и общение с залом в формате "вопрос-ответ".

Напомним, крупный культурный проект "Сибирские сезоны в Тобольске" в рамках трехстороннего соглашения между компанией СИБУР, правительством Москвы и правительством Тюменской области реализовывался на протяжении 2023 года. Проведено около 20 культурных и образовательных мероприятий на разных городских пространствах и площадках.

"Пожалуй, главный эффект - наполненность культурного ландшафта Тобольска. Увидели высокую заинтересованность не только зрителей, но и участников проекта. В мастер-классы и постановки были вовлечены действующие и начинающие актёры драматического и Свободного молодежного театров, студенты театрального отделения. "Сибирские сезоны" как проект вносит свой весомый вклад в культурно-туристическое продвижение Тобольска, работает на развитие как внутреннего, так и въездного туризма. Это тот инструмент, который помогает нам расширять интерес к Тобольску и его событийной повестке", - отмечает Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим".