Пешеходный мост открыли по просьбе старейшей жительницы деревни в Аромашевском районе
Общество, 13:20 12 февраля 2024
| Фото: администрация Аромашевского района
Пешеходный мост открыли по просьбе старейшей жительницы села в Аромашевском районе. Он соединил две части д. Овсово, сообщает администрация района.
С просьбой об этом на встрече с населением в 2023 году обратилась Лидия Ивановна Медведева.
"Лидия Ивановна приболела и не смогла присутствовать на открытии пешеходного перехода. Зашел к ней в гости и рассказал, что её наказ выполнен. Пожелал крепкого здоровья и долголетия", - рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов в своем Telegram-канале.