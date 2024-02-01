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Пешеходный мост открыли по просьбе старейшей жительницы деревни в Аромашевском районе

Общество, 13:20 12 февраля 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Пешеходный мост открыли по просьбе старейшей жительницы села в Аромашевском районе. Он соединил две части д. Овсово, сообщает администрация района.

С просьбой об этом на встрече с населением в 2023 году обратилась Лидия Ивановна Медведева.

"Лидия Ивановна приболела и не смогла присутствовать на открытии пешеходного перехода. Зашел к ней в гости и рассказал, что её наказ выполнен. Пожелал крепкого здоровья и долголетия", - рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

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13:20 12.02.2024Пешеходный мост открыли по просьбе старейшей жительницы деревни в Аромашевском районе